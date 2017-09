Tejerina defensa l'Estat de Dret i Serret li recrimina el registre de les conselleries

REDACCIÓ Actualitzada 28/09/2017 a les 19:51

La ministra d’Agricultura ha inaugurat aquest dijous a Lleida la Fira Agrària de Sant Miquel

La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, ha inaugurat aquest dijous a la tarda la 63a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida en un acte en què no ha pogut evitar referir-se al procés català. Sota crits de ‘Visca Catalunya’ i ‘Viva Espanya’, Tejerina ha defensat l'estat de dret en una Europa que defensa els interessos del sector agrícola i ramader. De la seua banda, la consellera Meritxell Serret, que també ha participat en l’acte, ha recriminat a la ministra els registres en conselleries de la Generalitat.



Així, mentre Serret ha ressaltat que cal construir un país pròsper que cregui en la democràcia i la diversitat, la ministra ha dit que Europa és la garant de l'Estat de Dret que el Govern espanyol vigilarà i defensarà.



Durant els primers minuts de fira, representants de sindicats agraris han aprofitat la visita de la ministra Isabel García Tejerina per reivindicar un cop més solucions a l'actual crisi de preus que travessa el sector. Tejerina ha afirmat que el Govern espanyol sempre ha defensat els interessos dels agricultors i ramaders espanyol i ha dit als pagesos que el 60 per cent dels 6 milions dedicats a la retirada de fruita han acabat a Catalunya.