Serret reconeix un problema estructural en el sector de la fruita

Vigilància intensiva de la ‘Xylella fastidiosa’ des de la seua presència a Espanya

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va reconèixer ahir a la Fira de Sant Miquel que, després de diversos anys de crisi de preus en el sector de la fruita, “estem davant d’un problema estructural”.

Per aquest motiu, va remarcar que han posat en marxa un grup de treball en el qual estan presents tots els agents de la cadena alimentària, a més d’experts i el mateix departament, per tal d’analitzar les línies de treball.

Va afirmar que “és necessària una estratègia transversal” consensuada entre el sector i l’administració “per donar confiança als productors, que són els que han de continuar invertint”.

Sobre si després del referèndum la conselleria continuarà en les successives reunions sectorials que es facin a Madrid, Serret va mostrar el seu compromís de seguir treballant i va dir que, després de l’1-O, decidiran com s’ha d’establir el diàleg amb el ministeri.

D’altra banda, en la X Jornada de Sanitat Vegetal, es va discutir en una taula el seguiment de la Xylella fastidiosa a Espanya. Des d’Agricultura, el cap de serveis de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, va explicar que s’ha intensificat la vigilància del bacteri des que el novembre passat va arribar a les illes Balears i, al juny, a Alacant. La Xylella fastidiosa pot afectar fins a 300 plantes, per això s’ha intensificat el mostreig a Catalunya en oliveres, cítriques, pruneres i forestals.

La intervenció dels comptes deixa sense diners dos premis

? La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va entregar els premis Rural App, que atorga el departament, a les aplicacions Catatur i Applipur, en la quarta edició del certamen. Els premis als projectes guanyadors estan dotats amb 3.000 euros. Aquesta quantitat no es va poder entregar ahir a causa de la intervenció dels comptes de la Generalitat de Catalunya per part del ministeri d’Hisenda per provar d’evitar el referèndum. Tot i això, Agricultura va indicar que està treballant per poder solucionar aquest problema.