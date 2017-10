Els pagesos exigeixen pagar un preu just després de la reforma cadastral

Ha fet aflorar milers d’edificacions agrícoles que fins ara no tributaven || Unió de Pagesos demana celeritat a Hisenda per aprovar els mòduls de la rústica

Els agricultors i ramaders de Lleida segueixen descontents i preocupats per la regularització cadastral impulsada pel ministeri d’Hisenda que ha fet aflorar centenars d’edificacions agrícoles que fins ara no tributaven i que ha fet disparar les valoracions d’aquestes construccions vinculades a les torres, com poden ser magatzems, granges o basses de reg. La Fira de Sant Miquel no podia obviar aquesta problemàtica real i va acollir una jornada sobre la qüestió.El missatge que llança la pagesia és clar: no es neguen a pagar per les edificacions que fins ara estaven exemptes d’impostos, però volen fer-ho a un preu just. “El