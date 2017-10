“Han volgut parar contra la violència

Fructicultors deixen per un dia les finques per la protesta

Agricultors i ramaders es van sumar ahir a les protestes, alguns deixant la fruita als arbres un dia més per sortir a mobilitzar-se en els seus municipis, i d’altres multiplicant la feina, traient els tractors a les carreteres després de matinar encara més del que és habitual per deixar atesos els seus ramats. “Dilluns vaig acabar d’agafar la golden i vaig començar amb la granny smith, però he deixat aparcat el treball per sortir al carrer. Quan ho vaig parlar amb els vuit temporers marroquins que vénen des de fa quinze o vint anys a l’explotació familiar a Ivars d’Urgell,