Brussel·les arriba a un acord preliminar sobre la reforma intermèdia de la PAC

EFE Actualitzada 13/10/2017 a les 16:23

Augmenten els ajuts als joves agricultors

© L'eurodiputada del Partit Popular Europeu Esther Herranz. EFE

Els països de la Unió Europea (UE) i l’Eurocambra van arribar a un acord sobre l’anomenat "reglament Òmnibus", que planteja una sèrie de "millores tècniques" en la Política Agraria Comuna (PAC) en matèria de pagaments directes, desenvolupament rural i organització comuna de mercat, entre altres aspectes. L’eurodiputada del PP Esther Herranz va qualificar aquest divendres en un comunicat de "molt satisfactori" l’acord polític assolit ahir a la nit entre el Consell i el Parlament Europeu (PE), que recull "gran part de les reivindicacions espanyoles". Entre elles, va citar l’augment dels ajuts als joves agricultors i el final de les penalitzacions als ramaders de les zones de devesa. L’acord ha de confirmar-se en una comissió especial d’Agricultura en el PE dilluns vinent, 16 d’octubre. Es tracta d’una sèrie de modificacions legislatives plantejades per la CE, que busquen simplificar les polítiques europees, entre elles la PAC.



En la negociació, Espanya demanava un reconeixement més gran de l’ús i aprofitament de les pastures llenyoses -presents en ecosistemes com les deveses- per millorar així els coeficients d’admissibilitat, determinants en la percepció d’ajuts.

Segons Herranz, aquest acord tindrà en compte la realitat de les pastures mediterrànies, que es diferencien clarament de les terres amb predomini de plantes herbàcies. "El càlcul dels ajuts a les pastures mediterrànies, a les quals se’ls ha de reconèixer el seu gran valor mediambiental, es trobava distorsionat per la definició en vigor, més ajustada a les pastures de les regions del nord d’Europea," va explicar l’eurodiputada. El reglament "Òmnibus" s’aplicaria cap al 2018, abans de la futura reforma de la PAC.



Herranz va destacar, d’altra banda, que s’ha aconseguit augmentar substancialment els ajuts directes per als joves agricultors, amb l’objectiu de donar suport al relleu generacional al sector agrícola.



Les subvencions addicionals als joves podran ser fins un màxim del 50 per cent superiors a l’ajuda bàsica, davant el 25 per cent actual, i desapareixeran els limitis mínim i màxim d’hectàrees per explotació, recull el comunicat.



Respecte al sector del vi, Herranz també va destacar que el reglament "Òmnibus" introdueix "importants millores en relació amb la gestió de les autoritzacions de plantació", com sol·licitava Espanya.