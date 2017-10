La Paeria vol traslladar grans empreses no agràries de l’Horta al polígon Torreblanca

A llarg termini, en el marc del nou pla d’usos de la zona, que preveu prioritzar l’activitat agrícola || El document final s’aprovarà el 13 de novembre i serà la base per a la nova normativa municipal

La Paeria estudiarà traslladar les grans empreses de l’Horta no vinculades a l’activitat agrària a nous sectors industrials, com el polígon encara sense urbanitzar Torreblanca-Quatre Pilans, ubicat entre la Bordeta i els Magraners. Així ho va indicar ahir el tinent d’alcalde de l’Horta, Fèlix Larrosa, que va matisar que serà una mesura no immediata sinó a llarg termini, que comptarà amb un procés d’acompanyament i que s’estudiarà cas per cas per no afectar la seua activitat econòmica. “Volem protegir l’activitat agrària i ramadera de l’Horta perquè sigui un dels espais més competitius de producció de Catalunya”, va subratllar. Actualment, hi