Fruilar confia que el preu de la pink lady pujarà un 10 per cent enguany

La producció d’aquesta varietat de poma es reduirà a 4.000 tones i serà una collita marcada per majors calibres i qualitat || La recollida s’avança una setmana

La SAT Fruilar preveu assolir aquest any una producció de 5.500 tones de poma, de les quals més de 4.000 correspondran a la varietat pink lady, segons va explicar ahir el seu gerent, Joan Serentill. La campanya de recollida d’aquesta varietat, l’última al calendari de recol·lecció de la província, s’ha avançat una setmana respecte a l’any passat a causa, fonamentalment, de raons meteorològiques i en línia amb altres produccions.

La reducció de producció prevista respecte al rècord de l’any passat a Fruilar fa augurar que els preus puguin incrementar-se al voltant com a mínim d’un 10 per cent en aquesta campanya, segons les previsions de Serentill, que destaca a més que la d’aquest any és una collita de gran qualitat. Els fruits són de calibres superiors als de l’any passat i destaquen les qualitats organolèptiques de la fruita. La pink lady és una poma d’elevat nivell de coloració i es conrea sota el sistema de “club”, la qual cosa assegura un control sobre la producció.

Joan Serentill va explicar les previsions de la campanya coincidint amb la visita d’un grup estudiants del col·legi Sagrada Família de Lleida. Van recórrer la finca d’Agro Massot, una dels productores de pink lady, on van poder viure l’experiència de recollir algunes pomes. Després, van arribar a Fruilar, i van degustar les pink lady, suc de poma i van ser testimonis del recorregut que fa la fruita des que surt del camp fins que arriba a la botiga i a les taules dels consumidors.

L’empresa treballa ara per poder oferir aquesta activitat a més col·legis l’any que ve i poder-la obrir també a adults i famílies els dissabtes.