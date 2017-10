Serret: “El 155 posa en risc les polítiques agràries”

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va alertar ahir a Alcarràs que l’aplicació de l’article 155 “posa en risc les polítiques que el sector agrari necessita per al seu dia a dia” i va qualificar d’“inversemblant” que això passi per unes mesures que “incompleixen l’estat de dret”.

Va fer una “crida a la ciutadania perquè el que no podem fer és abandonar la cultura democràtica per acatar un article que vulnera l’estat de dret que ells mateixos diuen defensar”. “Agricultura és al costat del sector agrari i quan parlem d’ajuts de la UE som exemplars. El que és totalment inversemblant és que per culpa d’aplicar unes normes que vulneren l’estat de dret posem en risc les mateixes polítiques que el sector necessita”. Per la seua part, l’exconsellera Neus Munté va dir que “des del PDeCAT donarem suport al president Puigdemont i al Govern català per tirar endavant el mandat expressat per la immensa majoria de ciutadans a les urnes”.