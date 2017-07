Arriben les primeres barques de la Transsegre a Sant Llorenç

El temps ha permès una sortida neta i sense incidents

Passaven pocs minuts de les cinc de la tarda quan han arribat les primera barques de la Transsegre a la zona de la Platgeta de Sant Llorenç. En total han sortit puntuals a les 15.30 hores del Pont Romà de Camarasa les 230 embarcacions amb 1.785 tripulants. Aquest any s’ha registrat un lleuger descens de participants, ja que l’any passat van ser al voltant d’1.900. Els primers en arribar han estat els set participants de la barca Paqui Tour, seguits de Revival2017 i Cutty Sark amb 10 mariners a bord. Des de l’Almiral’s Cup Light han destacat que el temps ha permès una sortida neta i sense incidents. Així mateix, les tres primeres en arribar rebran tiquets per a consumicions perquè en aquesta edició s’han anul·lat els premis de velocitat. Per a aquest nit està prevista l’actuació dels gtrupos: 13July, Rock Tambuls, Sixtus i Paco Pil-DJ. Demà la sortida de les barques s’iniciarà a partir de les 11.00 hores des del partidor de Gerb.