Bartomeu: "Si Neymar no està a gust pot marxar pagant la clàusula"

El president del Barça diu que parlaran quan acabi la gira pels Estats Units

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va assegurar que si Neymar Junior "vol anar-se’n perquè no es troba a gust a la Ciutat Comtal" pot deixar el club blaugrana "pagant la clàusula" que en aquest cas ascendeix als 222 milions d’euros per fitxar pel PSG.

"Neymar va arribar fa quatre anys, té una gran qualitat, però en el futbol hi ha les clàusules. El futbol és molt canviant, molt dinàmic. Si no està a gust pot anar pagant-se la clàusula", va manifestar Bartomeu en declaracions a ESPN que recull Europa Press.

"El que tinc molt clar és que Neymar està centrat en el Clàssic de Miami i quan acabi la gira ja parlarem d’aquest tema. Tot arribarà", va afegir el màxim responsable del conjunt culer, que va recordar el tema de les clàusules de rescissió.

"A Espanya hi ha les clàusules i és una possibilitat per quan un jugador no està a gust pugui marxar", va afegir Bartomeu, que va destacar el creixement del club a nivell internacional i la "força" per aconseguir potenciar la imatge del club gràcies a gires com les que estan desenvolupant als Estats Units.