Mor una jove de les Borges Blanques de 27 anys en l'enèsim accident a l'N-240

Van col·lidir tres turismes entre Lleida i Juneda i el de la víctima va caure al canal

Una jove de 27 anys veïna de les Borges Blanques, Marta Sòria Capdevila, va morir la matinada d’ahir en l’enèsim accident mortal registrat a la carretera N-240. En el sinistre es van veure implicats dos cotxes més i el mateix nombre de persones van quedar ferides. Els fets van tenir lloc sobre la una de la matinada a l’altura del quilòmetre 83,1, entre Lleida i Juneda. En aquest punt, dos turismes que circulaven en sentit les Borges Blanques –pel que sembla, un avançava l’altre– i un tercer que anava cap a Lleida van col·lidir. A conseqüència de l’impacte, aquest últim va sortir de la carretera i va caure al canal auxiliar d’Urgell, que va en paral·lel a la via. Hi viatjava Marta Sòria, estudiant de màster de la UdL, que va morir a l’acte. Fins al lloc dels fets es van desplaçar sis dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM. Els sanitaris van atendre dos dels ocupants d’un altre dels vehicles implicats, dos homes de 22 i 36 anys, que van ser traslladats a l’Arnau. El primer va quedar ingressat a l’UCI. En el tercer cotxe ningú no va resultar ferit.

A la zona també van acudir quatre patrulles dels Mossos, que van obrir una investigació per aclarir les causes de l’accident i determinar si es va cometre alguna infracció, com ara un possible avançament imprudent o un excés de velocitat dels cotxes que anaven cap a les Borges. El sinistre va obligar a tallar gairebé tres hores la carretera.



Unes altres dos persones van quedar ferides, una de les quals és un jove de 22 anys que va ingressar a l’UCI

En la jornada d’ahir es van registrar dos accidents més. A Albatàrrec, un home de 51 anys va resultar ferit menys greu en un xoc frontal entre dos turismes a la carretera C-230a. El sinistre va tenir lloc pocs minuts després de les set del matí. D’altra banda, a Artesa de Segre una persona va haver de ser traslladada al Centre d’Atenció Primària després que dos cotxes van xocar i un va quedar semibolcat.

"No ens escolten i ja són molts anys"



L’accident mortal registrat ahir a la matinada torna a posar de manifest la necessitat d’actuació en aquesta carretera per la seua elevada sinistralitat i per l’alt volum de trànsit que suporta diàriament. I és que, des del 2009, han mort en el tram lleidatà d’aquesta via vint-i-vuit persones en diferents accidents i desenes més han resultat ferides de diversa consideració.



Per aquest motiu, alcaldes dels municipis pels quals passa la carretera van tornar a mostrar ahir el seu malestar i van reiterar la necessitat de buscar una solució, una reclamació històrica dels veïns de la zona.



“No ens escolten i ja comptem molts anys i molts morts. Han de posar-se les piles. Poden construir rotondes, però no hi ha cap altra solució que desdoblar la carretera, una cosa que hauria pogut evitar l’accident d’ahir”, va apuntar Antoni Villas, alcalde de Juneda, en declaracions a aquest diari. “Fins ara havia estat una bona temporada (aquest és el primer accident mortal de l’any al tram lleidatà de l’N-240, encara que a les comarques de Tarragona han mort des del mes de gener tres persones), però ja estem una altra vegada amb el mateix problema. A més, amb un Govern central en funcions no sembla efectiu fer ara cap gestió més”, va afirmar l’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir.



I és que el ministeri de Foment, titular de la polèmica carretera, s’havia compromès fa temps, segons van explicar els mateixos alcaldes afectats, a tenir a punt abans de final d’any el projecte per desdoblar la via. “És el que volem. O alliberar el peatge de l’autopista AP-2”, va reclamar l’alcalde de la capital de les Garrigues.



També està previst que en aquests mesos abans del 2017 es facin les tres rotondes que falten, totes ubicades al terme municipal de Juneda, després que es finalitzessin les obres a la de Margalef.