El Govern relaxa la normativa i permetrà la incorporació de 25 socorristes a Lleida

Una reinterpretació de la llei reconeix l’experiència acumulada durant les temporades de 2015 i 2016 || Permetrà posar fi al problema en la desena de piscines que segueixen sense professionals

La secretaria general d’Esports de la Generalitat ha decidit relaxar la normativa per a la contractació de socorristes a les piscines catalanes i reconèixer l’experiència dels professionals durant les temporades d’estiu de 2015 i 2016.La nova normativa, en vigor des d’aquest any, contempla que per exercir aquest treball es necessita un nou cicle formatiu o bé dos anys treballats per validar l’antiga titulació, encara que fins ara només reconeixia l’experiència acumulada fins al 2015, un fet que afectava aquells que s’havien tret la titulació a partir d’aquell any i havien exercit des d’aleshores. Des de la secretaria van explicar aquest dimecres