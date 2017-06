"El meu avi se'l van emportar uns militars i no en vam saber res més"

En primera persona

Glòria Batalla busca el seu avi. Figuerola d'Orcau.



“La meua mare i la meua àvia van morir sense saber què va passar amb el seu pare i el seu marit. Per la seua memòria, la meua il·lusió és ara poder trobar-lo". Parla Glòria Batalla, una veïna de Figuerola d’Orcau que busca el seu avi, Josep Canal Tomàs, desaparegut el 1938.



Tenia llavors uns 50 anys i no havia combatut en la guerra en cap bàndol. “L’últim dia que el van veure estava a casa, una masia que era lluny del poble d’Abella de la Conca. Llavors van arribar uns militars i li van demanar que els acompanyés. La meua mare, la seua filla, els va seguir fins que li van dir que se n’anés. Anaven dos més amb ell i un va poder escapar, però dels altres ja no en van saber més”, va explicar Glòria, davant la fossa acabada d’exhumar a l’exterior del cementiri de Figuerola. “La meua àvia i la meua mare el van buscar per tot arreu i durant anys. Deien que aquell dia portava posat un jersei de llana i que això no es podria amb el temps. Mai van trobar res”, va recordar aquesta veïna de 73 anys.



Elles no havien pensat que pogués ser a les fosses de Figuerola fins que una dona els va dir que podrien haver-lo matat al cementiri de Conques, a prop d’allà. “Per això tinc l’esperança que pogués ser aquí. I més ara que han començat a obrir fosses. Jo pensava que mai ho farien en un lloc com aquest i aquesta actuació ara em dóna força”, va assegurar Glòria.



Per això, ara està decidida a registrar-se a la base de dades de familiars que busquen persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i prendre mostres de l’ADN perquè puguin ser creuades amb les de les restes que trobin.