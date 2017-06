Una de cada 5 lleidatanes protegides per maltractament és menor d'edat

En el primer trimestre de l’any es va dictar 80 ordres de protecció, 17 per a adolescents || Els jutjats de Ponent condemnen 62 homes i només n’absolen tres

Els jutjats de Lleida han emès un total de 80 ordres de protecció per a dones lleidatanes que han denunciat maltractaments durant el primer trimestre d’aquest any, de les quals 17 van ser per a menors d’edat, segons les dades estadístiques que va donar a conèixer aquest dimecres l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere.



Això representa que una de cada cinc ordres dictades (un 21%) va ser per a adolescents. Els 17 casos de menors protegides aquest any també representen la meitat de les que es van emetre en tot l’any 2016, 35 de menors entre 305 en total.

Una altra dada rellevant és que en aquest primer trimestre del 2016 ja han estat condemnats 62 dels 65 homes que han estat jutjats per violència sobre la dona, la qual cosa representa un 95,4% del total.



Les denúncies augmenten un 7,8%, amb una mitjana de més de quatre per dia, i 37 dones no declaren

Així mateix, els jutjats de Lleida han ingressat un total de 423 causes penals per violència de gènere, una xifra que representa una mitjana d’entre tres i quatre casos per dia, segons les dades estadístiques de l’Observatori.



Quant a les denúncies rebudes, de les 315 que es van notificar (un 7,8% més que en el mateix període del 2016, quan van ser 292), 202 van ser atestats policials amb denúncia de la víctima i 59 més amb intervenció policial directa. Així mateix, un total de 37 dones es van negar a declarar contra la seua parella o la seua exparella.



Un total de 38.018 dones, a nivell estatal, apareixen com a víctimes de violència de gènere en les 40.509 denúncies presentades als òrgans judicials durant el primer trimestre del 2017, la qual cosa va suposar un increment del 20% en el nombre de les denúncies, mentre que les ordres de protecció concedides es van incrementar en gairebé un 9%.

La presidenta de l’Observatori, Ángeles Carmona, va valorar de manera molt positiva el notable increment de les mesures judicials per a la protecció de les víctimes, tant dones com menors, i de manera notòria les ordres de protecció concedides, que superen el 68% del total d’ordres sol·licitades. En el mateix sentit, s’ha de destacar la consolidació de la tendència d’increment interanual de les condemnes.



