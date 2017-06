Desmantellen un laboratori d'èxtasi a Mollerussa en 4 operacions amb 8 detinguts

Batudes de la Guàrdia Civil i Mossos per marihuana a les Borges, Vallfogona de Balaguer i Alguaire

Quatre operacions de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra contra el tràfic de drogues aquesta setmana han acabat amb la detenció de vuit persones i el desmantellament ahir d’un laboratori d’èxtasi en un habitatge de Mollerussa.



Concretament, la Guàrdia Civil va dur a terme aquest dijous un operatiu a l’avinguda Barcelona de la capital del Pla d’Urgell, en el qual van arrestar dos persones relacionades amb un laboratori per a l’elaboració d’èxtasi. Segons fonts pròximes a la investigació, els agents feia temps que anaven darrere dels responsables del laboratori i, encara que no s’ha concretat la quantitat de droga intervinguda, es preveu que sigui de gran importància.



Simultàniament, la Guàrdia Civil també va liderar aquest dijous una operació contra el cultiu de marihuana en un habitatge del carrer Placeta de les Borges Blanques, que va acabar amb la detenció de dos dones i un home. A la casa també es van trobar armes, segons ACN.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van arrestar dilluns un veí d’Alguaire de 55 anys com a responsable d’una plantació de marihuana en un habitatge del carrer Tabac de la localitat del Segrià, que els agents van trobar al declarar-se un incendi al pati de la casa.



Els Mossos van notar una forta olor de marihuana i quan van accedir al domicili van trobar 543 plantes de marihuana en fase de producció i 672 esqueixos per a la següent collita. El detingut, representat per l’advocat Xavier Prats, va quedar en llibertat amb càrrecs.



A Vallfogona de Balaguer, dimarts, els Mossos van arrestar dos homes de 43 i 52 anys, veïns de la localitat, després d’intervenir-los 371 plantes de marihuana. Els agents van iniciar la investigació a començaments del mes de març, quan van rebre un avís que s’estaven fent modificacions per al cultiu de marihuana en una casa del carrer Rafael Casanovas. Van ser arrestats el responsable del pis i el del cultiu i també van quedar en llibertat amb càrrecs.