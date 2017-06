80 mesures contra la despoblació

La FEMP proposa actuacions contra el retrocés demogràfic i Europa estudia implantar-ne algunes en les polítiques de cohesió de la UE que es començaran a aplicar a partir del 2020

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha posat sobre la taula les seues vuitanta propostes contra la regressió demogràfica en el segon congrés sobre despoblació que ha celebrat aquesta setmana a Osca. La FEMP explica que la “regressió demogràfica s’ha convertit en un problema d’Estat” i que la despoblació del medi rural és una de les realitats d’aquest retrocés, que es veu agreujada per la baixa natalitat, l’envelliment de la població i les migracions cap a ciutats o nuclis més grans. Per aconseguir pal·liar els seus efectes, proposen mesures com establir bonificacions o deduccions en els impostos, posar