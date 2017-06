Roben la caixa del bar de les piscines de Castellserà

El propietari va ser avisat per la càmera

© Els lladres van trencar aquest reixat, ja reparat, per entrar.

Uns desconeguts van entrar a robar la matinada de dimecres passat a dijous al bar de les piscines municipals de Castellserà. Segons el propietari, els lladres van accedir a l’interior del local des d’una finestra després de trencar la reixa. Una vegada a l’interior, van girar la càmera de seguretat i van començar a omplir caixes i motxilles amb botelles de begudes alcohòliques. El telèfon mòbil va alertar el propietari, ja que rep un avís quan es manipula la càmera, i es va dirigir fins al recinte. A l’arribar, va començar a fer soroll al carrer i els lladres van fugir amb la caixa enregistradora. La resta d’articles els va trobar dins i fora del bar en caixes que tenien preparades per emportar-se-les. El robatori va tenir lloc al cap de tot just una setmana de començar la temporada d’estiu a les piscines municipals. Tot sembla indicar que els lladres eren d’origen estranger, ja que la càmera de seguretat va poder gravar la conversa que van tenir quan eren a dins. El propietari es va mostrar satisfet d’haver instal·lat una càmera de vigilància, ja que “en cas contrari s’ho haurien emportat tot”. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació i al tancament d’aquesta edició no havien transcendit detencions.