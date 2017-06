Algues a les aigües del Segre minven el reg mentre la demanda augmenta per la calor

Disminueixen la capacitat del Canal d’Urgell, on redueixen les dotacions dels regants || Obliguen a parar bombatges a l’obstruir els filtres al Segarra-Garrigues, on també tapen aspersors

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La proliferació d’algues al curs del Segre s’ha convertit en un problema que frena els regs del Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues just quan la demanda d’aigua està en un punt àlgid a causa de la intensa calor. Els regants constaten que aquesta vegetació, habitual a l’inici de la campanya de regadius, sol desaparèixer arrossegada pel cabal durant el mes de maig. Aquest any, tanmateix, persisteix més de l’habitual i disminueix la capacitat de conduccions, obstrueix filtres de bombatges i tapa aspersors.Filtres obstruïts per algues han obligat a parar tres vegades aquesta setmana (l’última ahir mateix) el bombatge del Segarra-Garrigues