Fins a 3.000 persones s’atansen a ‘degustar’ el Pont de Suert

La Fira Gust ofereix un valor afegit a la celebració de les falles

La quarta edició de la Fira Gust del Pont de Suert va reunir ahir 3.000 visitants, que es van atansar fins a la capital de l’Alta Ribagorça per degustar els productes que estaven exposats en els vint-i-quatre estands de la plaça dels Pirineus.

L’alcalde, Juan Antonio Troguet, va explicar que aquest any han fet coincidir aquest certamen amb la festa de les falles per donar-li un valor afegit a aquesta celebració i donar a conèixer els productors agroalimentaris del territori.



24 estands de productes de proximitat, tallers de tast d’oli d’oliva i una exhibició castellera

La Fira Gust es va celebrar per primera vegada el 2013 coincidint amb la festivitat de la segona Pasqua i es va repetir fins al 2015, encara que l’any passat no es va poder celebrar. Ara han recuperat el certamen i han volgut aprofitar la gran afluència de gent que s’atansa per Sant Joan a la comarca. En aquest sentit, Troguet va afirmar que han notat un augment de visitants respecte a edicions anteriors.

Durant la jornada d’ahir també es van organitzar degustacions dels productes que oferien els expositors, a més dels tallers sobre oli d’oliva i elaboració d’ametlles garapinyades. A més, al migdia, els castellers de Terrassa van oferir una exhibició a la plaça de l’església.