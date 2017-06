Més de mig miler de persones en la Xollada d’Auvelles de Sort

La fira d’artesania desplega una vintena de parades al Parc del Riuet

Més de mig miler de persones van acudir ahir a Sort amb motiu de la celebració de la Xollada d’Auvelles i la Fireta de productes artesanals que el municipi celebra cada any durant la festivitat de Sant Joan. Quatre esquiladors van participar en la 28a edició de la Xollada, que va incloure exhibicions d’esquilat tant amb tisores com amb màquines.

Per la seua part, la 29a edició de la fira va desplegar una vintena de parades al Parc del Riuet. S’hi podia trobar aliments de proximitat com embotits, formatges i conserves, així com objectes d’artesania que anaven des de cistells fins a reproduccions d’edificis emblemàtics dels Pallars en miniatura.

La celebració va incloure un recorregut guiat per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural de Sort, i un taller infantil dedicat a mostrar el procés d’elaboració del feltre amb llana d’ovella xisqueta. A la tarda, es va projectar un documental sobre la batalla de la Guerra Civil a Baladredo (Llavorsí), en el marc de la commemoració del desè aniversari del Museu de la Llibertat. L’ajuntament organitza la Xollada en col·laboració amb el Parc de l’Alt Pirineu, la Diputació i el consell del Sobirà. La celebració va tenir aquest any com a convidades la diputada al Parlament Carmina Castellví (JxSí) i la senadora Anna Amazar (ERC).