© Mobilització a favor dels bombers del Pont de Suert

Veïns de l’Alta Ribagorça han constituït una plataforma per tal de reivindicar la continuïtat del parc de bombers del Pont de Suert, després que els voluntaris que hi donen servei hagin anunciat la seua intenció de deixar-lo a final d’aquest mateix mes si la Generalitat no augmenta la dotació de personal (vegeu SEGRE del passat dia 11).

Sota el lema “Estem cremats! Volem bombers a l’Alta Ribagorça” i amb un logotip que mostra muntanyes en flames (vegeu la imatge), aquest col·lectiu veïnal dóna suport a les reivindicacions dels bombers voluntaris i ha posat en marxa diferents accions per difondre-les, que van des de publicacions a les xarxes socials fins a lemes a favor del parc del Pont de Suert escrits en falles durant les baixades. D’altra banda, la comarca acull aquests dies actes informatius en cada municipi sobre la situació del parc, mentre que una recollida de firmes virtual al portal d’internet Change.org per reclamar la continuïtat d’aquest servei superava ahir les 690 adhesions.

D’altra banda, algunes entitats locals de l’Alta Ribagorça, com el Centre Excursionista de Vilaller, s’han sumat al suport als bombers voluntaris del Pont de Suert; mentre que partits polítics com ERC i el PSC, al seu torn, s’han fet eco de les seues reivindicacions al llarg de les últimes setmanes.