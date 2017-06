Presó per fabricar èxtasi i ‘speed’ a Mollerussa

El jutge envia a la presó un dels cinc detinguts a la capital del Pla i les Borges || Van confiscar una gran quantitat de droga

El titular del jutjat d’Instrucció 2 de Lleida va decretar ahir l’ingrés a la presó per a un dels cinc detinguts dimecres a Mollerusa i les Borges Blanques acusats de formar part d’una xarxa criminal dedicada a la fabricació d’èxtasi i speed i al tràfic de drogues en una operació que es va saldar amb una desena d’arrestats a Ponent, Pallejà (Barcelona) i Riudecols (Tarragona). L’empresonat és el capitost de la xarxa. La resta va quedar en llibertat, la majoria d’ells amb càrrecs.

La Guàrdia Civil va descobrir un laboratori per fabricar droga en un pis de l’avinguda de Barcelona de la capital del Pla d’Urgell. En total, la Guàrdia Civil va confiscar 20,2 quilos de speed, 20 litres de producte semisòlid amfetamínic, 3.340 comprimits d’MDMA (èxtasis), 250 grams d’haixix, 6.146 grams de marihuana, una gran quantitat de productes químics, instrumental de laboratori, més de 3.000 euros, tres turismes, diversos telèfons mòbils, diversos ordinadors portàtils, així com diversa documentació d’interès per a les investigacions. Es tracta de l’operació més important dels últims anys de la Guàrdia Civil de Lleida en matèria d’estupefaents.

La investigació es va iniciar a finals de l’any passat quan es va tenir coneixement que hi podia haver a Ponent un laboratori on es fabricaven drogues.