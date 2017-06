Solucions ‘in extremis’ per obrir piscines a Lleida

Gairebé totes han aconseguit contractar socorristes, la majoria amb temps || Algunes apliquen restriccions per falta de personal

© Alins no cobra entrada i adverteix que no hi ha socorrista, una alternativa plantejada per la Generalitat.

Gairebé tots els ajuntaments de Lleida han aconseguit contractar socorristes per poder inaugurar la temporada de bany. Belianes, l’últim municipi que manifestava problemes per aconseguir-ne un, va obrir ahir les piscines després d’una àrdua recerca que va finalitzar divendres. No obstant, l’escassetat de personal que reuneixi els nous requisits que exigeix la Generalitat (i que ara ha suavitzat) ha portat alguns consistoris a aplicar mesures pràcticament inèdites fins ara per obrir in extremis les piscines. Alins va estrenar ahir les seues, encara que no tindrà socorrista fins a l’1 de juliol. Mentrestant, no cobra entrada i un cartell adverteix que no hi ha personal de salvament. Apliquen així una alternativa que va plantejar Esports en una reunió amb edils sobre l’escassetat de socorristes. Talarn, per la seua banda, en té un que reuneix els nous requisits i un altre que només pot ser vigilant en piscines amb làmina d’aigua que no superi els 200 metres quadrats. Quan el primer acaba la jornada, l’ajuntament tanca la piscina petita per ajustar-se a la normativa.

Montgai ha obert les piscines aquesta setmana, si bé un dels dos socorristes acaba el contracte a final de mes. El consistori espera comptar amb un altre per rellevar-lo. Isona va inaugurar ahir la temporada amb tres, dos dels quals s’han acollit a la “reinterpretació” de la llei per incorporar més socorristes.