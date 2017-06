La localització del mòbil, clau per aclarir el crim d'Ardiaca

Els Mossos han sol·licitat el rastre del dispositiu de l’acusat

El telèfon mòbil de l’empresari carni de Benavent de Segrià, Josep Puig-Gros Batsi, de 47 anys, detingut per l’assassinat del seu cunyat, Eduard Ardiaca, serà clau per a l’acusació. Per això, els Mossos han sol·licitat el rastreig del dispositiu de l’acusat per poder corroborar els passos que va seguir.Això permetrà comprovar on va ser dilluns quan es va cometre el crim, quan va anar a Barcelona (com ell mateix va admetre davant del jutge), i on va ser a la capital catalana. L’automòbil, un Volskwagen Golf gris, estava estacionat al carrer Béjar des de dilluns, el mateix dia en què