Les administracions locals envien un ultimàtum al Govern pel parc de bombers del Pont de Suert

Alcaldes i president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça han fet arribar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al conseller d’Interior, Jordi Jané, un escrit anunciant “mesures de força” en el cas que l’1 de juliol el parc no disposi de mitjans suficients per garantir el servei.El passat divendres 23 de juny, el departament d’Interior va fer arribar una proposta d’acord als bombers voluntaris del Pont de Suert en què es contemplava la conversió de l’actual parc voluntari a un parc mixt on, a més dels voluntaris, hi hauria una dotació de 20 bombers funcionaris. Segons les administracions locals, aquest nou model de servei podria ser una solució definitiva a la prolongada situació de manca d’efectius i exigeixen la garantia de la continuïtat del servei durant el temps transitori en fer-se efectiu. Davant la possibilitat de no acceptació de la mateixa per part del cos de bombers voluntaris , les administracions locals han instat a la Generalitat a aplicar solucions efectives a la complicada situació. En cas que aquestes no arribin, han manifestat que prendran “accions contundents”.