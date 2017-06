Ofereixen més bombers al parc del Pont i els voluntaris demanen garanties

La plataforma veïnal amenaça de tallar la carretera N-230 per exigir solucions

El departament d’Interior ha posat una oferta sobre la taula per reforçar el parc de bombers del Pont de Suert, després que els voluntaris que hi donen servei anunciessin que el deixaran el proper dia 30 si, aleshores, no compten amb més personal.Aquest col·lectiu manté l’ultimàtum de mobilitzacions i exigeix al Govern garanties que assegurin un reforç real i efectiu. Per la seua part, la plataforma veïnal Volem Bombers, que dóna suport a aquesta reivindicació, amenaça de tallar l’N-230 “en propers dies” per exigir solucions. La proposta del Govern passa per incorporar aquest estiu més voluntaris; i afegir professionals en hores extres