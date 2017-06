Apareix un cadàver al canal d'Aragó i Catalunya a Almacelles

Submarinistes dels Mossos han rescatat el cos i s’investiguen les causes de la mort

Submarinistes dels Mossos d’Esquadra han rescatat aquest dimarts al migdia el cadàver d’un home que ha aparegut al canal d’Aragó i Catalunya al seu pas per La Saira, a Almacelles. La policia autonòmica ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort, encara que descarta signes de criminalitat. Han estat uns operaris d’Iniciatives Hidroelèctriques d’Aragó i Catalunya els que han donat l’avís als serveis d’emergències. Ha passat cap a les nou del matí després que observessin un cos a l’interior de l’aigua, atrapat en una reixa d’una central hidroelèctrica situada en aquest canal, al camí de La Saira.



Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions dels bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), encara que finalment van ser els Mossos d’Esquadra els que es van fer càrrec del rescat del cadàver. Per a això va ser necessària la presència de la subaquàtica de la policia autonòmica, amb seu a Sabadell. No va ser fins passada l'una del migdia quan dos submarinistes van poder treure el cos de l’aigua. Ara s’investiguen les causes per les quals l’home va morir ofegat.

