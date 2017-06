Els bombers d’Agramunt, sense pantalons per als focs agrícoles

“Voluntaris se’ls han hagut de comprar a la ferreteria pel seu compte”, explica el cap del parc || No els han retornat vint mànegues del foc de Rocallaura

Alguns dels bombers voluntaris del parc d’Agramunt han hagut de comprar-se pantalons de treball per poder sortir quan hi ha un incendi agrícola o forestal. “És indignant. No pot ser que companys s’hagin hagut de comprar pantalons a la ferreteria per poder prestar el servei”, va explicar ahir el cap de parc, Ramon Escudé, que va afegir que fa mesos que demanen la roba necessària per a aquest tipus d’actuacions. Es tracta de pantalons que són diferents dels de l’equip habitual d’intervenció (vestit groc), que s’utilitzen en la resta de les actuacions, com ara accidents o focs en habitatges, i que recentment han estat renovats. Escudé va afirmar que “hi ha companys que els porten foradats. El més greu és que la normativa diu que cada bomber hauria de tenir dos mudes”. El parc d’Agramunt compta actualment amb dinou bombers voluntaris, encara que amb prou feines arriben a la desena d’actius. El cap del parc d’aquesta localitat de l’Urgell va dir que “la falta de mitjans és molt evident en parcs com per exemple el nostre. L’any passat, al foc de Rocaullaura, vam deixar vint mànegues i dos motxilles que encara no ens han retornat”.