Bronca a Bell-lloc d'Urgell per una moció de suport als edils imputats

Aprovada per PDeCAT i PP, i l’alcalde de Bell-lloc, en contra

L’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va aprovar en l’últim ple una moció presentada pel PDeCAT, a l’oposició, en suport i reconeixement de la declaració d’innocència dels vuit regidors i l’exalcalde Ramon Cònsola per un delicte de malversació i prevaricació pels sous cobrats entre el 2007 i el 2015.



El document es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT (5 regidors) i el PP (1 regidor). Dos regidors de l’equip de govern (Bell-lloc es Mou) es van abstenir i dos més, juntament amb l’alcalde, Carles Palau, van votar-hi en contra.



Rosa Maria Buira (PDeCAT) va llegir el document, que qualifica l’autor anònim de la denúncia de “covard” i remarca que “durant tot el procés ens hem sentit desemparats per l’equip de govern”, i lamenta que aquest no hagi donat “ni la més mínima mostra de suport” als encausats.



Per la seua banda, l’alcalde de la localitat va plantejar que si retiressin aquestes dos últimes afirmacions de la moció, podrien plantejar-se el fet de donar-hi el seu vot positiu.

Buira va remarcar que “no en traurem ni un punt ni una coma”. Palau també va remarcar que el consistori encara no ha rebut una notificació oficial del procés, que la seua postura ha estat sempre no interferir en el cas i que “fins que no es tanqui el procediment, no farem cap comunicat”. “Ens n’alegrem, però mirem amb precaució, ja que el Tribunal de Comptes continua amb la seua investigació.”



Cònsola: “Hem trencat per tota la vida” amb l’equip de govern



Carles Palau va afirmar en el ple que “entenc que esteu dolguts”, a la qual cosa Cònsola va respondre que “ara estem contents, encara que amb vosaltres sí que hem trencat per tota la vida”. Aquesta moció arriba després que tant el Ministeri Fiscal com el jutge arxivessin el cas i l’elevessin al Tribunal de Comptes per si hi pogués haver alguna responsabilitat comptable. El document aprovat també estipula que la persona que va fer la denúncia va actuar “de mala fe” i que la moció, juntament amb els documents de la Fiscalia i el jutjat, es dipositi a l’arxiu municipal.