Cent anys de concessió a Camarasa

Endesa commemora el centenari del dret de l’aigua a la central, que ha generat riquesa i llocs de treball || El consistori prepara una exposició i una ruta per celebrar l’efemèride

Dades

La presa de Camarasa, amb 92 metres d’alçada, va ser la més alta de tot Europa fins al 1924. 227 torres metàl·liques. La línia d’alta tensió que evacua l’energia d’aquesta central té 227 torres metàl·liques.

El 27 de juny del 1917, aquest dimarts va fer un segle, es va atorgar i es va aprovar per reial ordre el salt de la central hidroelèctrica de Camarasa, que es va construir a la confluència del Segre i la Noguera Pallaresa.Allà es va aixecar una presa de 92 metres d’alçada, que fins al 1924 va ser la més alta d’Europa. Les obres van començar l’1 de maig del 1919 i es van donar per acabades el 29 d’abril del 1922, encara que el primer grup hidràulic es va connectar a les línies procedents de la central de Talarn el 1920.La de Camarasa va ser la quarta instal·lació posada en marxa per la Barcelona Traction Light & Power, que era més coneguda com La Canadenca, que va dissenyar un projecte de generació, transport i distribució d’energia elèctrica a Catalunya.A més, en menys de tres dècades, es van construir dotze centrals a l’eix format pels rius Flamisell, la Pallaresa i el Segre, que generaven el 60% del total de l’electricitat consumida a l’àrea de Barcelona. Nou d’aquestes es troben al Jussà, dos a la Noguera i una al Segrià. Aquesta instal·lació, que actualment pertany a Endesa, disposa de quatre grups hidràulics amb una potència total instal·lada de 60 MW.L’alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, va explicar aquest dimarts que per celebrar aquesta efemèride estan preparant una exposició en un dels espais que l’elèctrica té a la central. En aquest sentit, també plantejaran una ruta que anirà des del nucli urbà de la localitat fins a la presa i instal·laran plafons informatius que assenyalaran els llocs que van ser més importants per a la seua construcció i també sobre les condicions de vida de les persones que van treballar a la presa, entre altres temes.Lizaso va apuntar que esperen poder tenir-ho tot a punt a finals d’aquest any o a començaments del que ve. Val a recordar que, a finals de febrer d’aquest any, Endesa va acabar la renovació integral de la línia d’alta tensió que evacua l’energia generada en aquesta central i que arriba fins a Cervera, unes obres que van començar fa quatre anys.La companyia va invertir 9 milions d’euros en l’eix, un dels pilars de l’electrificació de Catalunya, que compta amb 44 quilòmetres de línia elèctrica i 227 torres metàl·liques d’entre 15 i 21 metres d’alçada.