Fita històrica en la conservació d'un ocell protegit a la plana de Lleida

Actualitzada 28/06/2017 a les 17:50

Detecten l’arribada de 13 exemplars de trenca en l’últim mes

© Un mascle de trenca nascut el 2015. Generalitat de Catalunya

Aquest últim mes han arribat a la plana de Lleida 13 exemplars de trenca (Lanius minor), un ocell protegit d’uns 20 centímetres de longitud que només cria en aquest indret en tota la península Ibèrica. Es tracta d’una gran fita per al projecte de conservació d’aquesta au, després que l’any passat en tornessin cinc de la depressió del Kalahari, al sud del continent africà, on passen l’hivern.



En el marc del projecte de conservació, el 2016 es van alliberar 128 polls a la finca de Torreribera i Alfés (Segrià). Es tracta de trenques nascudes en captivitat al Centre de Fauna de Vallcalent de Lleida, on les 23 parelles reproductores que hi havia van pondre uns 200 ous, 137 dels quals van reeixir.



Enguany, la previsió és que es formin en captivitat 24 parelles, de les quals unes 18 tindran descendència. Fins el moment, 15 d’elles ja han tingut 52 polls, tot i que s’espera assolir el nivell de cria de 2016 a final de temporada.