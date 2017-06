L'aeroport de Lleida-Alguaire serà base d'entrenament de futurs pilots

REDACCIÓ Actualitzada 28/06/2017 a les 13:13

S'han signat convenis amb Vueling i l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, que realitzarà pràctiques de vol nocturn

© Dos avions de Vueling a la pista de l'aeroport de Lleida-Alguaire. Itmar Fabregat

Aeroports de Catalunya ha signat l’acord amb Vueling per utilitzar, sempre que sigui possible, l’aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma d’entrenament dels seus pilots. El passat mes de febrer, Vueling ja va determinar la idoneïtat de la infraestructura per a aquestes pràctiques després de la prova pilot que va dur a terme amb un Airbus 320 i mitja dotzena de pilots fent exercicis d’aproximacions a la pista, aterraments i enlairaments.



A més, Aeroports de Catalunya ha signat un altre conveni amb l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell perquè l’aeroport de Lleida-Alguaire aculli les pràctiques de vol nocturn de l’escola professional de pilots “Barcelona Flight School”, gestionada per l’aeroclub sabadellenc. Es tracta d’una de les escoles més prestigoses de pilots professionals, gestionada per aquest aeroclub, que és el més gran d’Europa, amb més de 1.000 socis pilots.



L’acord permetrà que l’aeroport de Lleida-Alguaire aculli les pràctiques de vol nocturnes per a les habilitacions de Vol Visual Nocturn (VFR-Nocturn) i Vol Instrumental (IFR).



Els dos convenis s’han signat en el marc de de la taula estratègica de l'aeroport de Lleida-Alguaire.