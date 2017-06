Un temporer apareix ofegat al canal d’Aragó i Catalunya al seu pas per Almacelles

Un operari va donar l’avís a primera hora del matí al veure el cos dins de l’aigua a la Saira i submarinistes dels Mossos d’Esquadra el van rescatar || L’home estava desaparegut des de diumenge

Submarinistes dels Mossos d’Esquadra van rescatar ahir al matí el cadàver d’un home que va aparèixer al canal d’Aragó i Catalunya al seu pas per la Saira, a Almacelles. La víctima seria un temporer d’origen portuguès i d’uns 50 anys que estava desaparegut des de diumenge passat i la policia autonòmica ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort, encara que descarta signes de criminalitat. Van ser uns operaris d’Iniciativas Hidroeléctricas de Aragón y Catalunya els que van donar l’avís als serveis d’emergències. Va ser cap a les nou del matí quan, mentre feien tasques de manteniment, van observar un cos a l’aigua, atrapat en una reixa d’una central hidroelèctrica situada en aquest canal. “Un company va veure una silueta i em va trucar. Quan m’hi vaig atansar, vaig veure una mà i un peu i va trucar al 112. Si caus en un lloc així, és impossible sortir-ne, perquè l’aigua és molt freda i hi ha molt corrent”, va explicar Joel Costa, un dels operaris alertants. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions dels Bombers i ambulàncies del SEM, encara que finalment van ser els Mossos els que es van fer càrrec del rescat. Per fer-ho, va ser necessària la presència d’una unitat subaquàtica de la policia autonòmica, amb seu a Sabadell. No va ser fins passada la una del migdia que dos submarinistes van poder treure el cos de l’aigua.

Tot sembla indicar que es tractaria d’un temporer portuguès que estava desaparegut des de diumenge passat. Un dels seus companys va ser present durant les tasques de rescat i, al veure el cos, es va mostrar convençut que era ell. La víctima estava treballant des del mes de maig a la campanya de la fruita i residia a uns 500 metres d’on van tenir lloc els fets.



Verdú avisa els veïns del risc de banyar-se al costat de les comportes del canal al Cercavins

Per la seua banda, l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, va mostrar ahir la seua indignació per haver-se assabentat per la premsa de l’ocorregut. “No és la primera vegada que no se’ns informa d’un fet greu des de Governació o des dels Mossos d’Esquadra. Farem una queixa formal en la pròxima junta de seguretat local de dijous”, va declarar.

verdú

L’empresa estatal Acuaes ha llançat un avís a alcaldes de municipis de l’Urgell perquè provin de frenar la tendència banyista que han mostrat alguns dels veïns, que utilitzen el Segarra-Garrigues com a zona de bany als voltants de Tàrrega i Verdú. La constructora del canal ha advertit no només de la prohibició del bany a les aigües del canal, sinó també del perill que comporta per als banyistes, entre els quals s’han detectat conductes de risc al costat de les comportes de regulació de l’aigua. L’alcalde de Verdú, Josep Mas, va emetre ahir un e-bando avisant de la prohibició de bany al canal i del risc que comporta a la zona pròxima a les comportes del Cercavins. D’altra banda, Acuaes ha denunciat també davant dels Mossos d’Esquadra diversos actes de vandalisme en aquesta mateixa zona, com ara la sostracció de baranes del canal i d’alguns dels sistemes d’avís acústic sobre l’aixecament de les comportes.

L’alcalde de Verdú va assegurar, malgrat tot, que no té constància de persones que utilitzin el canal Segarra-Garrigues per refrescar-se. Mas va apuntar que “a Verdú amb prou feines baixa aigua pel canal, només donen pas d’aigua puntualment”. Malgrat tot, van rebre l’avís de l’empresa pública i, pel que sembla, les zones més freqüentades són les que compten amb rampes d’accés o escales.

Des de l’ajuntament de Tàrrega, el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Josep Castelló, va afirmar que no havia rebut cap avís de les companyies responsables del canal. Veïns de la ciutat, tanmateix, van assegurar que tenen constància que hi ha joves, sobretot a la zona del camí de Verdú, que utilitzen el canal per banyar-se.

Acuaes ha col·locat cartells de prohibició del bany a les zones en les quals es té constància d’aquests episodis. Alguns d’aquests cartells han desaparegut.