Alguaire es consolida com a camp de proves per a pilots comercials

L’aeroport de Lleida-Alguaire es convertirà en la base d’entrenament per als futurs pilots comercials. Aeroports de Catalunya va signar ahir dos convenis en el marc de la taula estratègica de l’aeroport, un amb la companyia aèria Vueling i el segon amb l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell per poder utilitzar aquesta infraestructura sempre que sigui possible per dedicar-la a la formació dels pilots.

El conveni amb l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell, que és el més gran d’Europa amb més de 1.000 socis pilots i una experiència de gairebé vuitanta anys de formació, servirà perquè l’entitat pugui realitzar les pràctiques de vol nocturn de l’escola professional de pilots Barcelona Flight School, una de les més prestigioses de pilots professionals i que gestiona l’aeroclub.



El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va explicar ahir que la firma d’aquest conveni va en la línia de “diversificar els usos i els sectors que poden aprofitar la infraestructura que tenim disponible” i que l’objectiu és aconseguir “poder situar Lleida-Alguaire com un aeroport industrial de referència al sud d’Europa”. Per la seua part, el president de l’aeroclub, Pere-Joan Nogueroles, va explicar que abans operaven des de l’aeròdrom de la Cerdanya, però que buscaven un “aeroport on poder oferir una formació professional que necessita uns requisits” que Lleida-Alguaire compleix amb escreix”. A més, el director d’operacions de Vueling, Valentín Lago, va apuntar que ara convertiran aquesta infraestructura en l’aeroport “preferencial per a l’entrenament dels pilots” i va assegurar que les pràctiques començaran ben aviat. A finals de febrer d’aquest any, Vueling ja va realitzar una prova a Alguaire amb un Airbus 320 i va entrenar mitjana dotzena de professionals mitjançant exercicis d’aproximació a la pista, aterratges i enlairaments.

Val a recordar que l’aeroport comptarà a partir de febrer del 2018 amb vols a Suècia operats per Quality Travel, que contractarà cada diumenge entre els mesos de febrer i març dos avions amb destinació a Lleida els passatgers dels qual seran, majoritàriament, esquiadors que es dirigiran a Andorra. L’acord inclou cinc temporades d’hivern, del 2018 al 2022.