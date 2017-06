El nou tram de l’autovia A-14, a punt per obrir

El nou tram de l’autovia A-14 entre Lleida i Rosselló ja està a punt per entrar en servei el pròxim mes de juliol, una vegada instal·lada la senyalització horitzontal i vertical. El ministeri de Foment va indicar que només queden per fer els “serrells finals de les obres i algunes tramitacions”, si bé no va poder precisar la data en què els vehicles podran circular per aquests sis quilòmetres, que donaran continuïtat als deu ja oberts entre Rosselló i Almenar. Amb el nou tram, la fins ara coneguda com a autovia cap a enlloc es convertirà en una alternativa per descongestionar la carretera N-230 al Segrià.

Algunes fonts van apuntar ahir que el nou tram podria obrir aquest mateix dissabte, coincidint amb l’inici del mes de juliol, si bé el ministeri no va confirmar aquest extrem. Els senyals visibles des de l’exterior de l’autovia a Torrefarrera mostren que, almenys en una part del nou tram, el límit de velocitat serà de 100 km/h, en comptes dels 120 km/h de velocitat màxima genèrica que regeix a les autovies.