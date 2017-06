L’amo del gos d’Alcarràs podria ser acusat d’un delicte de lesions

Per l’atac a la nena, que segueix hospitalitzada

L’amo del gos que va atacar brutalment una nena de tres anys a Alcarràs (vegeu SEGRE d’ahir) podria ser acusat d’un delicte de lesions per imprudència, segons van informar ahir fonts judicials. La Policia Local d’Alcarràs està recopilant les dades necessàries per enviar l’atestat als jutjats arran de la denúncia presentada pels pares de la petita, que ahir seguia ingressada a l’hospital Arnau de Vilanova set dies després de l’atac.

Per la seua banda, l’amo de l’animal va assegurar a TV3 fora de càmera que el gos és una barreja entre bòxer i labrador i no és de cap raça potencialment perillosa, com assegura el pare de la nena. També va dir que s’ha de sacrificar. El gos va ser decomissat per la Policia Local.

L’atac va tenir lloc dimecres de la setmana passada, al carrer Segrià d’Alcarràs, quan uns nens jugaven al carrer. El gos anava sense morrió, sense corretja i el portava un nen d’uns 10 anys. “L’atac va durar més de tres minuts i van ser necessaris quatre adults perquè el gos deixés anar la meua filla”, va explicar el pare a aquest diari. “El gos la va atacar de sobte i no la deixava anar. Van ser uns minuts interminables i entre quatre adults vam aconseguir que la deixés anar, però tot i així va continuar atacant-la”, va afegir la mare. La ferida més greu la té en una cuixa, però també té mossegades als dos braços, al costat i a l’esquena, per les quals ahir seguia hospitalitzada. Podria rebre l’alta ben aviat.

L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, va explicar que l’ajuntament actuarà amb contundència i va dir que cada any el consistori denuncia una mitjana d’entre cinc i sis responsables de gossos per infraccions, amb multes de fins a 3.000 euros.