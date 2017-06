Lleida, única zona amb més del doble de bombers voluntaris que funcionaris

El col·lectiu, a mata-degolla amb Interior per falta de mitjans en plena campanya de focs

La regió d’Emergències de Lleida és l’única de Catalunya que compta amb més bombers voluntaris que funcionaris, concretament més del doble, 592 davant de 268, segons les dades facilitades pel departament d’Interior. El col·lectiu torna a estar a mata-degolla amb la Generalitat per falta de mitjans en plena campanya d’incendis.Lleida és l’única regió d’Emergències de Catalunya que compta amb més bombers voluntaris que funcionaris, concretament, amb el doble d’efectius (268 funcionaris per 592 voluntaris) i el triple de parcs (vuit per 23). A la resta, la proporció és inversa i, per exemple, a les Terres de l’Ebre és de 153