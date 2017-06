Rotonda per evitar accidents entre Torre-serona i Torrefarrera

Per evitar un encreuament pel qual passen 1.300 vehicles al dia

© La zona d’encreuament de camins on hi haurà la futura rotonda.

Els ajuntaments de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent de Segrià han donat llum verda al projecte de la Diputació per construir una rotonda a l’encreuament dels camins que van a parar a l’LP-9221, que recull el trànsit de la zona residencial de Torrefarrera cap a Torre-serona i d’allà fins a Lleida per l’entrada de Prat de la Riba. Segons l’alcalde de Torre-serona, Enric Colom, la glorieta estaria entre aquest municipi i Torrefarrera i suposarà una inversió d’uns 150.000 euros. Va remarcar que els consistoris consideren que aquesta actuació és vital, ja que per aquest encreuament passen al dia uns 1.300 vehicles que agafen aquesta desviació per evitar l’entrada a Lleida per l’N-230 (plaça Europa), en la qual ja s’han registrat diversos accidents. El seu elevat cost es deu al fet que es tracta d’una intervenció complicada en la qual s’ha de suprimir un revolt molt tancat. Els tres consistoris van sol·licitar la intervenció de la Diputació, que ja ha redactat el projecte constructiu. Només queda Torre-serona pendent de donar-li llum verda definitiva perquè puguin licitar-se les obres.