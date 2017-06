Un veí de Guissona, quart motorista mort en dinou dies a les carreteres de Lleida

Jordi Raluy Ferrer, de 47 anys, va xocar amb la moto contra un turisme a la polèmica L-310 a Torrefeta

El conductor d’una motocicleta, Jordi Raluy Ferrer, un veí de Guissona de 47 anys, va morir ahir al matí en un accident a la polèmica carretera L-310, al seu pas pel terme municipal de Torrefeta i Florejacs. Els fets van ocórrer cap a les nou del matí al punt quilomètric 15 de l’esmentada via, just abans d’arribar a l’entrada de l’accés a Gra des de Tàrrega, un dels nuclis del municipi. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, es va produir una col·lisió per abast entre una moto, una Kawasaki de color taronja, i un cotxe, un Dacia Duster.