Grans rases als accessos limiten el pas cap al vell aeròdrom d'Alfés

L’aeroclub demana a la Generalitat compensacions i el consistori, la cessió de l’hangar

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Generalitat ha cavat grans rases en accessos a l’antic aeròdrom d’Alfés per impedir-hi el pas de vehicles a motor i ha senyalitzat el tancament de camins.Les velles instal·lacions aeronàutiques són propietat de l’Executiu català i estan clausurades des de fa gairebé dos anys, quan una sentència judicial va obligar a tancar-les i a traslladar l’activitat a l’aeroport de Lleida a Alguaire, on actualment té la seu el Reial Aeri Club de Lleida. Actualment, les instal·lacions estan abandonades i en alguns punts evidencien el seu estat d’abandó. Fonts de la conselleria de Territori van assenyalar que el camí principal d’accés no