Intenten parar el tancament del parc de bombers del Pont 'in extremis'

Interior i voluntaris no arriben a un acord després de tres hores de reunió || Els proposen cobrir el torn de nit i destinar més efectius per al diürn

La direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat no va ser capaç ahir d’arribar a un acord amb els bombers voluntaris del Pont de Suert després de gairebé tres hores de reunió al parc de l’Alta Ribagorça. Els voluntaris amenacen de tancar el parc a partir d’avui si no es destinen més efectius, un tema clau que no va acabar de concretar-se durant la trobada.

Segons va explicar Josep Miquel Ruach, cap del parc, Interior no va especificar ni quants ni d’on arribaran aquests efectius. “Estem oberts, però ja no creiem el que ens diuen.” Per la seua part, Juli Gendrau, director de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, va intentar convèncer-los que aquests efectius es destinaran al Pont de Suert –únic parc a la comarca de l’Alta Ribagorça–, i que seran bombers professionals o voluntaris d’altres parcs, encara que no va concretar més. Al finalitzar la reunió, Gendrau va explicar a SEGRE que va proposar als voluntaris que s’organitzin per cobrir el torn de nit i que el torn de dia es cobrirà amb bombers d’altres parcs a través d’hores extres. “La nostra prioritat és garantir el servei a l’Alta Ribagorça”, va afirmar. D’aquesta manera, Gendrau va intentar frenar in extremis el tancament del parc, després que els voluntaris avisessin el maig passat que prendrien aquesta dràstica mesura a partir del 30 de juny, si no rebien més personal.

L’actual plantilla de voluntaris del Pont de Suert és d’una quinzena de persones, encara que només vuit estan actives, la qual cosa provoca “treballar amb una pressió excessiva i sense poder garantir el servei”, segons Ruach.

“Aquesta nit (ahir per al lector) ens reunirem per estudiar la proposta i respondre a Interior, però la nostra valoració no és gens positiva”, va afegir. Els veïns d’aquesta localitat tenen previst tallar avui l’N-230 per sortir a la seua defensa.

La de Lleida és l’única regió catalana d’emergències que compta amb més bombers voluntaris que funcionaris, tal com va informar SEGRE ahir. A banda del del Pont de Suert, aquest any han denunciat falta de mitjans als parcs de Seròs i d’Agramunt.