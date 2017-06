Mig miler de persones reclama més efectius de bombers per al Pont de Suert

Dotze bombers voluntaris d'un total de 15 del Parc presenten la renúncia temporal

© Una imatge de la manifestació Volem Bombers / @VolemBombers Twitter

Unes 500 persones s'han manifestat aquest divendres al Pont de Suert per reclamar més efectius per al Parc de Bombers Voluntaris i poder garantir totes les sortides. Els manifestants han tallat l'N-230 al seu pas per la localitat i han llegit un manifest reivindicatiu.



Finalitzada la manifestació, una representació dels bombers s'ha dirigit a l'ajuntament del Pont de Suert per entregar la renúncia temporal com a bombers voluntaris de 12 dels efectius, d’un total de 15 que hi ha al parc.



El Govern ha garantit que el servei no s'interromprà i que aquest dissabte al Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert hi haurà bombers voluntaris de la campanya forestal o bombers funcionaris fent hores extres.