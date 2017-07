El Parador de Balaguer acollirà un hotel i habitatges de lloguer

Pisos de 70 i 100 metres quadrats i una zona per a banquets

El Parador Jaume d’Urgell de Balaguer es troba actualment en obres per poder acollir un hotel i quinze habitatges de lloguer. Fonts de l’empresa promotora del projecte van explicar ahir que a la primera planta s’instal·laran disset habitacions d’hotel i que la planta baixa es dedicarà a una zona de restauració i per a esdeveniments com ara casaments, batejos i comunions. Segons va informar ahir Nació Digital en la seua edició de Lleida, el propietari va afirmar que cobriran la piscina i instal·laran una zona de jardí per als esdeveniments que es puguin celebrar a les instal·lacions. A més, en les altres tres plantes es construiran dotze pisos de 100 metres quadrats i tres apartaments de 70 metres que seran de lloguer. Les obres, que van començar fa unes setmanes, podrien acabar a finals d’any. Van apuntar també que havien de construir-hi una residència per a la tercera edat, però ho van descartar i van estar un any i mig reformulant el projecte. A l’edifici hi havia un bar a la planta baixa i la resta dels pisos estaven deshabitats. Anteriorment, després del Parador, havia acollit un hospital sociosanitari.