Interior salva ‘in extremis’ el tancament del parc del Pont després d’una protesta

Cinc-centes persones van tallar la via N-230 en suport als bombers voluntaris

Un preacord que acabarà de perfilar-se dilluns en una nova reunió i que passa per un augment de personal va servir ahir per salvar ‘in extremis’ el tancament del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert, amb el qual s’havia amenaçat a partir d’avui. Va arribar després que més de 500 persones tallessin l’N-230 com a mostra de suport.La direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments va evitar ahir in extremis el tancament del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert –l’únic de l’Alta Ribagorça–, a l’arribar a un preacord amb els afectats, que demanaven més personal