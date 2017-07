La llei de Territori desclassificarà solars aturats i sense desenvolupar després de sis anys

La Generalitat pretén acabar amb el bloqueig crònic de terrenys sense urbanizar || L’avantprojecte preveu substituir els actuals instruments de planificació i justificar els nous desenvolupaments urbans

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La nova llei de Territori que tramita la Generalitat preveu desclassificar els solars considerats com a sòl urbanitzable si al cap de sis anys de dotar-se d’aquesta condició segueixen aturats i no s’han desenvolupat. Aquests terrenys tornaran al seu antic estat de no urbanitzables i, si els ajuntaments afectats se segueixen mostrant interessats en el seu desenvolupament, hauran d’iniciar novament el tràmit. En aquest cas, el consistori programarà una altra vegada la classificació, però haurà de justificar-la partint d’un interès demogràfic i social. L’avantprojecte de la llei de Territori, actualment en període d’informació pública, elimina tanmateix els conceptes urbanitzable i