Uns 370 agricultors d’Alfés reben les finques reparcel·lades al cap de 10 anys

La consellera Serret les va entregar ahir després de resoldre els problemes per les zepa || El Govern té un 25% de l’àrea regable del Segarra-Garrigues per reparcel·lar

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va entregar ahir les escriptures de propietat després de la concentració parcel·lària d’Alfés al cap de més de deu anys de tramitacions, en un municipi afectat per la protecció d’aus (zepa), que ha generat molts conflictes. Els beneficiaris són 370 propietaris de 2.057 hectàrees a l’àrea d’influència del reg del canal Segarra-Garrigues. Més de 1.200 estan fora de l’àrea protegida i tenen una dotació d’aigua de 6.500 metres cúbics per hectàrea i any dels bombatges del Segre, mentre que de la resta, unes 300 disposen de reg de suport a arbres i cereal d’hivern al