De centre d’aus a gàbia buida

Castelldans reclama a la Generalitat que obri la planta baixa de l’edifici que havia d’acollir el centre interpretatiu de Mas de Melons, on es van traslladar unes arcades || D’origen medieval, fa set anys que es van desmantellar i es van portar a l’immoble, que està tancat i en desús

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament assumeix que l’immoble no acollirà mai el centre d’estudi ornitològic. “Ja hi ha un altre centre per a aquesta finalitat”, assenyala l’alcalde, però vol reobrir l’edifici per deixar al descobert les arcades i “que els veïns les puguin veure, igual que abans”. En aquesta tasca ha invertit els dos últims anys per aconseguir uns 40.000 euros que costaria enderrocar les parets i deixar els arcs a la vista. “Agricultura m’envia a Territori i Sostenibilitat i Territori, a Agricultura, que és a qui competeix l’obra des del principi, però no hi ha manera de resoldre aquesta ficada de pota”, remarca.