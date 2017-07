L'atropellament mortal de dos ciclistes de Seròs, a judici a l'octubre

Fiscalia sol·licita una condemna de 7 anys de presó, mentre que ajuntament i club ciclista en demanen 15 || El conductor va fugir i després va donar positiu en alcohol

El jutjat penal número 1 de Lleida ha assenyalat per al 10 d’octubre el judici contra Over Sarango, el jove conductor d’Aitona de 25 anys que va atropellar mortalment dos ciclistes i en va ferir dos més a Soses el setembre del 2015, i pel qual la Fiscalia sol·licita una condemna de set anys de presó com a autor d’un doble delicte d’homicidi per imprudència greu, un delicte contra la seguretat en el trànsit, dos més de lesions per imprudència greu (quatre anys) i un delicte d’omissió de socors (tres anys), ja que, segons l’escrit del Ministeri Públic, “en comptes