Mor una persona en un accident a l'autovia A-2 a Alcarràs

La víctima és un home de 48 anys i han topat tres vehicles

Un home de 48 anys ha mort i dues persones més de 22 i 57 anys han resultat ferides de caràcter menys greu gravetat aquest diumenge a la tarda en un accident amb un camió, una grua i un turimse implicats a l'A-2 a l'altura d'Alcarràs (Segrià), segons ha informat Servei Català de Trànsit.

L'accident ha passat, per causes desconegudes i que s'estan investigant, quan faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda al punt quilomètric 450 en sentit Lleida. A conseqüència del xoc, ha mort un home de 48 anys. En el sinistre també ha resultat ferit de poca gravetat el conductor del vehicle de gran tonatge i un jove de 22 anys, tots dos han estat evacuats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en ambulància.

Arran del sinistre, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM. Respecte a l'afectació viària, hi ha un carril tallat a l'A-2 a Alcarràs en direcció Lleida.