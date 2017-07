Organyà paga a una veïna 18.000 € per una caiguda durant les festes

C. SANS

Obligada per un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat || La dona va patir fractura de tíbia i peroné a l’entrepussar amb un metall d’altaveu

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya obliga l’ajuntament d’Organyà a indemnitzar amb 18.715 euros una dona de 44 anys, veïna de la comarca de l’Alt Urgell, per les lesions sofertes arran d’una caiguda durant un ball de la festa major de l’any 2015, que atribueix a l’existència d’un element metàl·lic que interrompia el pas dels vianants.Els fets, segons consta a l’informe emès per aquest organisme, es remunten a la matinada del dia 16 d’agost del 2015, quan la dona “transitava per la zona de ball” en plenes festes, ubicada a la plaça de les